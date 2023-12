Marc nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, une semaine après avoir assisté au spectacle de Messmer. La pratique du célèbre hypnotiseur québécois a eu un effet inattendu sur le retraité qui a la sensation de "ne pas en être sorti". Cela est tout à fait possible, précise Audrey Vanhaudenhuyse, neuropsychologue au CHU et à l'université de Liège. Explications.