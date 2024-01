Plongeurs disparus aux Lacs de l'Eau d'Heure: les restes humains sont bien ceux des deux Liégeois

Les restes humains découverts samedi matin dans les eaux des lacs de l'Eau d'Heure sont bien ceux des deux plongeurs liégeois portés disparus après une virée nocturne sur le site de la Plate Taille à Froidchapelle (Hainaut), a indiqué lundi en fin d'après-midi le parquet de Charleroi. Les deux hommes auraient été happés par une turbine immergée.

Les deux plongeurs nés en 1964 et en 1977, originaires de la région de Liège, étaient portés disparus depuis leur plongée nocturne effectuée jeudi soir vers 17h00 sur le site de la Plate Taille aux Lacs de l'Eau d'Heure, endroit non autorisé pour une telle activité. Le fils d'un des plongeurs avait alerté les autorités, inquiet de ne plus avoir la moindre nouvelle de son papa et après avoir découvert le véhicule de ce dernier stationné sur les lieux.