Un problème important pour les enquêteurs: la boîte noire du Boeing victime d'un incident a été effacée

La porte-parole a également fait savoir que l'avion d'Alaska Airlines en question n'avait plus été autorisé à effectuer des vols outre-mer (vers Hawaï, ndlr) au cours du mois dernier parce qu'un voyant s'était allumé à plusieurs reprises, indiquant un possible problème de pression. L'alarme s'est déclenchée les 7 décembre, 3 et 4 janvier.

L'enquête va désormais se concentrer sur l'analyse d'un certain nombre de composants clés pour détecter d'éventuelles fissures. Le panneau qui s'est détaché recouvrait une issue de secours inutilisée et était boulonné au fuselage.

Il y avait six membres d'équipage et 171 passagers à bord de l'avion lors de l'incident, dont trois nourrissons et quatre mineurs non accompagnés. Les deux sièges à côté du panneau étaient vides.