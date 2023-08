"Mission accomplie": après la victoire face à l'Italie, les Red Panthers sont soulagées et regardent vers l'avenir

Les Red Panthers ont entamé avec une large victoire leur campagne à l'Euro de hockey féminin organisé à Mönchengladbach, samedi en Allemagne. La Belgique (FIH 5) s'est imposée 6-0 face à l'Italie (FIH 17) en ouverture du groupe A. "Mission accomplie, on devait gagner ce match, sinon on hypothéquait déjà nos chances dans ce tournoi", analyse Charlotte Englebert, double buteuse. "6-0, c'est un bon début de tournoi. Il y avait un peu de stress pour un premier match, c'est normal, on savait que ça allait être dur peu importe l'équipe, mais on a bien géré ça".