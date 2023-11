Si vous êtes un adepte de la saga Harry Potter, vous connaissez le quidditch, ce sport tout droit sorti de l'imagination de J. K. Rowling. Il n'a plus rien d'imaginaire depuis 2005. Au quadball, comme on l'appelle dans l'univers des moldus, pas question de voler, même si un bâton en plastique remplace le fameux balai. Cette discipline qui mêle le rugby et le handball tente de s'éloigner de la magie d'Harry Potter et de gagner en crédibilité.