La cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes samedi soir, plus de 5 ans après l'incendie qui l'a ravagée en 2019, sous les yeux d'une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Donald Trump. Ses portes se sont rouvertes à 19h21 (18h21 GMT), après que l'archevêque de Paris Laurent Ulrich a symboliquement frappé trois coups à trois reprises avec une crosse, le bâton signifiant sa mission pastorale.