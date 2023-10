La Belgique va-t-elle stopper son aide humanitaire à Gaza pour qu'elle ne profite pas au Hamas?

Gilles Vanden Burre était l’invité de bel RTL Matin. Au micro de Martin Buxant, le chef de file Ecolo/Groen au Parlement s’est notamment exprimé sur l’aide que la Belgique envoie à la bande de Gaza (quelques centaines de millions d’euros). De nombreux experts affirment qu’elle est détournée par le Hamas. La Belgique doit-elle "couper le robinet"? "C’est une actualité dramatique. A la Chambre, dans les débats que nous avions, j’ai condamné de manière extrêmement ferme les attaques terroristes menées par le Hamas le week-end dernier contre des civils israéliens. Et malheureusement, on voit que c’est à présent l’escalade. Nous condamnerons avec la même fermeté toute victime civile, qu’elle soit israélienne ou palestinienne dans ce conflit", dit Gilles Vanden Burre. Et de poursuivre : "A propos de l’aide. Un groupe terroriste a commis des actes atroces, mais il ne faut pas punir l’ensemble des Palestiniens. Nous soutenons le fait que la Belgique continue à verser l’aide au développement aux Palestiniens. Je