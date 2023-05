Le socialiste Rachid Madrane est désormais la personnalité politique la mieux payée en Belgique, avec 243.000€ bruts par an. C'est plus que le Premier ministre, plus que la Présidente du Sénat. Comment justifie-t-il cela ? Voici la réponse qu'il a apporté ce mercredi matin à 7H50 sur Bel RTL.