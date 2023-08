Bernard Delvaux était l'invité de Martin Buxant ce jeudi matin sur bel RTL. Le CEO d’ETEX, entreprise belge employant 14.000 personnes dans 145 usines et 40 pays, a notamment évoqué la tentation pour les sociétés belges de délocaliser, vu les coûts importants dans notre pays. Notre énergie est deux fois plus cher et il n'y a pas de subsides. Il plaide donc pour une réaction de l'Europe et, à défaut, de la Belgique pour éviter une perte d'emplois massive.