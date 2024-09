Quel est le classement des villes les plus sales de Belgique?

Cette semaine, en plus des perturbations à l’aéroport de Charleroi, une autre grève s’est déclenchée, plus discrètement, à Molenbeek. Fatigué et à bout, le personnel du service propreté a décidé de cesser le travail pour une semaine, une initiative qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'état des rues de cette commune déjà bien éprouvée par les dépôts clandestins. Mais cette grève, plus qu’un simple mouvement social, soulève une question importante : nos villes ne sont-elles pas en train de devenir de véritables déchèteries??