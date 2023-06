Ramasser les poubelles en plein cagnard "c'est vraiment dur": les éboueurs ont une solution pour travailler malgré la chaleur

Pour éviter de travailler aux heures les plus chaudes, le service des collectes de déchets de la région de Namur commence ses ramassages à 4h depuis quelques jours. Objectif : éviter de subir les heures les plus chaudes de la journée derrière le camion. "Ça fait quand même du bien, parce qu'on subit un peu moins les fortes chaleurs. Déjà là, il fait chaud, mais à midi, c'est le pire, c'est vraiment dur. Mais bon, on tient le coup quand même", nous répond un éboueur en ramassant les sacs-poubelles à toute vitesse. Laurent, éboueur chauffeur-chargeur depuis 17 ans, roule depuis 5h ce matin. C'est un soulagement de commencer plus tôt : "Là, maintenant, c'est les conditions rêvées. Pas trop chaud et très calme sur les routes, c'est un gros avantage pour nous, ça", se réjouit-il.