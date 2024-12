"Nous avons entendu crier": des milliers de personnes évacuées de Malibu, ville et plage des stars américaines, à cause d'un incendie

Partager:

Les alentours de Malibu, ville et plage des stars près de Los Angeles dans l'ouest des Etats-Unis, sont ravagés mardi par un incendie qui a conduit à l'évacuation de milliers de personnes.

Plus de 1.150 hectares et sept habitations de Malibu, une zone prisée par les célébrités et milliardaires, sont déjà partis en fumée, selon les autorités. Le feu s'est déclaré lundi soir et, aidé par le vent et une végétation très sèche, ne cesse de progresser. Toutes les écoles de Malibu, située au bord du Pacifique, ont été fermées mardi, les autorités appelant les "résidents et visiteurs à rester éloignés de la zone tant que le feu continue à poser une menace importante". Plus de 1.500 pompiers luttent contre l'incendie, aidés par une flotte d'avions bombardiers d'eau, a fait savoir le chef des pompiers de Los Angeles, Anthony Marrone.

Complètement cernés Selon les services du shérif du comté de Los Angeles, environ 20.000 personnes sont visées par des ordres d'évacuations ou des alertes leur demandant de se préparer à évacuer. Il s'agit d'un événement "traumatique" pour la ville, a déclaré son maire Doug Stewart. À lire aussi En Californie, la lutte se poursuit contre le "Park Fire", le plus grand incendie de l'année Environ 2.000 propriétés situées dans la partie est de Malibu ont reçu un ordre d'évacuation obligatoire. Il a été conseillé de partir aux personnes vivant dans 6.000 autres propriétés. Lundi soir, "nous étions complètement cernés" par le feu, a raconté un résident à la chaîne de télévision locale KTLA. C'était vers 23H00. Nous avons entendu des gens crier, j'ai été dehors et le ciel était rouge vif. En 45 minutes, le feu atteignait le bas de la colline et une heure plus tard, nous étions encerclés par les flammes : d'un côté, les maisons brûlaient, de l'autre, la crête brûlait. Et tout autour de nous, la montagne. La situation a commencé à devenir effrayante", explique ce même habitant. À lire aussi La nord de la Californie ravagé par un incendie spectaculaire