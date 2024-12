Herpès génital: plus d'un adulte sur cinq en est atteint, comment s'en prémunir?

Chaque seconde, une personne est infectée par le virus de l'herpès génital, ce qui équivaut aussi à 42 millions de nouvelles infections par an. Dans la plupart des cas, ces infections ne présentent pas de symptômes ou peu, mais parfois elles peuvent occasionner des boutons, des lésions vésiculaires ou des plaies ouvertes (ulcères) autour des parties génitales ou de l'anus. Ces symptômes peuvent récidiver, et certains peuvent aussi engendrer des complications, comme herpès néonatal transmis par une mère en fin de grossesse à son nouveau-né à la naissance.

Environ 846 millions de personnes entre 15 et 49 ans sont infectées par le virus de l'herpès génital. Soit plus d'une personne sur cinq dans cette catégorie d'âge, selon les nouvelles estimations d'une étude relayée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et publiée dans un journal médical consacré aux maladies sexuellement transmissibles.

Pas de traitement

Il n'y a pas de traitement pour guérir de ce type d'infections, mais des traitements existent pour soulager les symptômes.

Selon les auteurs de l'étude, de nouveaux traitements et vaccins sont nécessaires. "Une meilleure prévention et de meilleurs traitements sont nécessaires de toute urgence pour réduire la transmission de l'herpès et contribuer à réduire la transmission du VIH", a déclaré Meg Doherty, directrice des programmes mondiaux sur le VIH, l'hépatite et les maladies sexuellement transmissibles à l'OMS.

Deux types d'herpès

Il existe deux types d'herpès: le type 1 (HSV-1) est l'herpès orofacial/labial qui provoque des infections dans ou autour de la bouche, ou plus communément appelés des boutons de fièvre. Il se transmet principalement par contact oral et peut également provoquer un herpès génital.

Celui de type 2 (HSV-2) se transmet par contact sexuel et provoque l'herpès génital. Il augmente le risque de contracter ou transmettre le virus VIH. De nombreuses personnes ne savent pas qu'elles sont porteuses d'un virus HSV et peuvent donc le transmettre sans s'en rendre compte.