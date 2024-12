Marc et Laura ont-ils été mis sur un barbecue avant d'être jetés à la mer? La police espagnole suggère une hypothèse macabre

L'affaire du meurtre de Marc Olbrechts et Laura Trappeniers, un couple de retraités belges vivant à Tenerife, prend une tournure macabre. Alors que la police espagnole accuse Paul-Michael A. et son fils Lucas d'avoir assassiné le couple, l'une des pistes évoquées fait froid dans le dos : les accusés auraient-ils placé les corps de leurs victimes sur un barbecue avant de les jeter à la mer ?

Preuves insuffisantes?

Au-delà de cette accusation sordide, selon Het Laatste Nieuws, la défense dénonce une enquête bâclée et des conclusions hâtives. Selon la Guardia Civil, le père et le fils auraient attendu les victimes à leur domicile après un cours de yoga, puis les auraient étouffées. Des images de vidéosurveillance montrent les deux hommes en compagnie d'un troisième suspect, Massimo N., se dirigeant vers la maison du couple le jour du meurtre.

Mais pour l'avocat de la défense, ces images ne prouvent rien. "Il n'y a aucune image montrant le père et le fils A. entrant dans la maison par l'arrière. Il n'y a pas non plus de preuve de la manière ou du moment où ils auraient quitté la maison", souligne-t-il. De plus, aucune trace d'ADN des deux hommes n'a été retrouvée chez les victimes.

Mobile

La Guardia Civil privilégie la piste d'un litige financier, mais la défense réfute cette hypothèse. "Paul-Michael et Lucas n'avaient aucun conflit avec les victimes, et certainement pas financier", assure leur avocat. "Il n'y a absolument aucune raison pour que mes clients tuent leurs compatriotes de sang-froid." La défense dénonce une "vision étroite" de la police espagnole.