Walter a poussé sur le bouton orange Alertez-nous pour dénoncer les difficultés à se réinsérer dans la société après un séjour en prison et le manque d’accompagnement des anciens détenus. Il a commis un braquage à main armée en 1996 et a passé 5 ans derrière les barreaux. Plus de 20 ans plus tard, il se dit toujours impacté par cette erreur commise voilà près de 30 ans.