"Rien n'a changé": selon Rafael, habitant de Waremme, les commerçants continuent de distribuer des sacs en plastique

"Récemment mon épouse, revenant du marché hebdomadaire, avait du poisson emballé dans un sac en plastique. Quel commerçant lui avait fourni ?", s’est insurgé Rafael via notre bouton orange Alertez-nous. Cet habitant de Waremme dénonce une pratique encore utilisée par certains commerçants sur le marché de sa commune : l’utilisation des sacs en plastique, pourtant partiellement interdits depuis 2017 en Wallonie et à Bruxelles. "Je me suis rendu sur le marché et ai bien constaté que cette pratique est encore largement répandue, y compris dans des commerces permanents", poursuit-il.