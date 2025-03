Une épidémie mondiale de surpoids et d'obésité touchera 6 adultes sur 10, et 1 enfant et adolescent sur 3 d'ici 2050, selon une étude publiée dans "The Lancet". 70% des Belges seront touchés d'ici 2050. Les auteurs de l'étude alertent sur l'importance d'agir rapidement.