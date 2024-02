Ce vendredi, les invités de Bel RTL à 7h50 étaient Fabian et Florent Seha, jumeaux et agriculteurs. Thomas de Bergeyck était à leurs côtés, dans leur ferme de Court Saint-Etienne pour évoquer leur quotidien, le dédale administratif et les revenus de leur production. Eux aussi se mobilisent cette semaine aux côtés de leurs collègues. Ils ont participé il y a trois ans à l'émission "L’Amour est dans le pré".