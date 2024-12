Dans Notre quotidien, on s’intéresse aujourd'hui à un fruit sec qui fait son retour en force: la cacahuète. Longtemps boudée, car considérée comme trop calorique, l’arachide est à nouveau à la mode. On en produit quelque 40 millions de tonnes par an dans le monde. Alors, pourquoi est-ce la nouvelle star des fruits secs ? Est-elle bonne pour notre santé ?