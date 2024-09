Chaque jour, les femmes consacrent 1H20' de plus aux tâches ménagères que les hommes. Et elles s'occupent des enfants 15 minutes de plus. La situation n'a guère évolué en 25 ans, avec comme conséquence ce que l'on appelle la charge mentale, qui pèse sur le moral de nombreuses femmes. Comment l'allég