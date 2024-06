Mark Norman, le directeur de l'hôtel le plus luxueux de Belgique ! Le Steigenberger Icon Wiltcher´s, un hôtel 5 étoiles où tous les chefs d'Etat se réunissent régulièrement pour décider de l'avenir de l’Europe. Et où Justine Bieber, Lady Gaga, les Rolling Stones et bien d’autres ont dormi dans la grande suite royale. Il vient nous raconter quelques anecdotes inédites qui se sont déroulées dans cet hôtel unique.