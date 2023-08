Vol à main armée raté à Saint-Gilles: l'homme retranché dans une cave s'est rendu, son complice arrêté

Ce jeudi matin, deux individus armés ont tenté de braquer un bureau de transfert d'argent à Saint-Gilles, en région bruxelloise. La tentative a échoué et une des deux personnes a été interpellée par la police. L'autre s'est retranchée dans la cave d'un immeuble voisin. "Grace à l’intervention des forces de police locale et fédérale et aux négociations menées par les forces spéciales de la DSU, l’individu s’est rendu. Il était armé d’un revolver", révèle peu après midi Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles.