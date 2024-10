Quarante-sept ans après la mort d'Elvis Presley, le "King" continue de surprendre. Grâce à sa fille Lisa Marie, décédée en janvier 2023, le public peut aujourd'hui plonger dans des souvenirs inédits de cette relation père-fille emblématique, à travers un livre posthume. Intitulé "From Here to the Great Unknown", ces mémoires récemment publiés aux éditions JC Lattès nous offrent un portrait unique du King à travers les yeux de celle qui fut sa fille adorée.