L’invité de 7h50. Ce vendredi Thomas de Bergeyck reçoit Benjamin Castladi. Animateur et écrivain, celui qui officie chaque matin sur Europe 2 s’est lancé dans l’aventure du roman. Il publie « ET SI TU DEVAIS NE PLUS M’AIMER » aux éditions du Rocher. Il y raconte la crise de couple que ses grands-parents ont traversée dans les années 50 : lorsque Simone Signoret apprend que son époux, Yves Montand lui a été infidèle avec … Marylin Monroe.