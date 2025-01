L’invité de 7h50 - Philippe Besson pour son nouveau livre

L’invité de 7h50. Ce vendredi, Thomas de Bergeyck reçoit Philippe Besson. L’écrivain à succès aux millions de livres vendus est avec nous pour son dernier roman au cœur de l’actualité : « Vous parler de mon fils », sorti chez Julliard. Il raconte la quête impossible et impuissante de justice après la mort d’un enfant, ado harcelé par ses camarades de classe pour sa prétendue homosexualité. L’homme décrit le combat de ces parents, incapables de protéger leur fils et de punir ses tortionnaires. Un livre sur le deuil et la perte d’un enfant.