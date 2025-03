L’invité de 7h50 - Thomas Jolly

L’invité de 7h50. Ce vendredi, Thomas de Bergeyck reçoit Thomas Jolly. Le comédien, metteur en scène et artiste de grand talent vient nous présenter "Dans la cuisine des N'Guyen", le film dans lequel il joue un rôle de directeur de casting. Un rôle qui fait écho à celui qui fut le sien l'été dernier. C'est Thomas Jolly qui fut le directeur artistique des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris. On lui doit les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Il nous parlera aussi de ses créations théatrales, ainsi que de STARMANIA qu'il a relancé l'an dernier rassemblant plus d'un million de spectateurs.