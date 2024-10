Elon Musk a présenté le robotaxi "Cybercab" et le véhicule autonome "Robovan" lors de l'événement "WE, ROBOT" à Los Angeles, rendant hommage à Isaac Asimov. Le Cybercab, sans volant ni pédales, pourrait être lancé avant 2027, tandis que le Robovan transporte jusqu'à 20 passagers. Cependant, des obstacles techniques et réglementaires restent à surmonter avant leur mise en service.