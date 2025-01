Ginette, Julia et Evelyn se souviennent comment elles ont échappé aux chambres à gaz

Quatre-vingts ans après la libération d'Auschwitz-Birkenau, symbole du Mal absolu, des survivantes des camps d'internement, de concentration et d'extermination ont accepté de témoigner. Elles ont survécu, vécu, fondé des familles et comptent transmettre, jusqu’au bout, contre l'oubli. Au crépuscule de leur existence, elles ont répondu à ces questions vertigineuses: que fallait-il dire de leur déportation, qu’ont-elles pu transmettre, que deviendra cette mémoire quand elles auront disparu, quelles sont leurs craintes et leurs espoirs pour ceux qui vivront après elles ?