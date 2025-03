La Belgique doit trouver 4 milliards pour sa Défense: Bart De Wever pourrait-il lever de nouvelles taxes?

L’engagement promis par le gouvernement Arizona était d’arriver à 2% du PIB en 2029 : cela voulait dire 12 milliards par an à partir de 2029. Désormais, il y a une pression pour qu’on arrive à 12 milliards d’euros dès cet été. "La Belgique a donc 4 à 5 mois pour trouver ces 4 milliards d’euros supplémentaires", note Martin Buxant.

Mission impossible pour De Wever ?

Le problème, c'est que ces milliards ne tomberont pas du ciel. "Franchement, on imagine mal le gouvernement réduire encore les dépenses sociales et on imagine mal De Wever imposer une nouvelle taxe", admet notre référent.

Quelle marge de manœuvre possède-t-il alors ? "Les fameux bijoux de famille : les banques (BNP Paribas Fortis, Belfius...) ou des opérateurs comme Proximus et Bpost".

Problème : si vous vendez vos actifs, il faudra trouver une solution pour les autres années. "Le plus facile à réaliser, c’est BNP Paribas Fortis. La Belgique détient encore 5% de la banque française, au cours de bourse actuel, cela fait un peu plus de 4 milliards. Pile ce qu’il manque pour la défense".