Sotheby's met en vente à New York la plus ancienne tablette gravée des Dix Commandements, estimée entre 1 et 2 millions de dollars. Une spécialiste de la maison de vente aux enchères décrit cet objet vieux de 1 500 ans comme "absolument électrisant", expliquant qu'il a probablement "les mêmes dimensions que la pierre que Moïse aurait descendue de la montagne".