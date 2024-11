Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare dans son discours du soir que la cible de la Russie dans l'attaque de missiles de ce matin était l'énergie et les infrastructures critiques de l'Ukraine. Il souligne également le succès de la défense aérienne ukrainienne: "Deux cent dix drones et missiles à la fois, y compris des missiles hypersoniques et des missiles balistiques aériens. Heureusement, la plupart des cibles ont été abattues".