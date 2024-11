SpaceX repousse les limites de la technologie vspatiale avec des innovations telles que la récupération de fusées et le ravitaillement en orbite, ouvrant la voie à des missions plus économiques. L'implication politique d'Elon Musk suscite cependant des interrogations sur son influence auprès de la NASA et sur l'avenir des programmes d'exploration lunaire et martienne.