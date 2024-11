Une femme devient mère après 37 ans de tentatives et dix fécondations in vitro. A 61 ans, elle est la plus ancienne Macédonienne à accoucher pour la première fois. Une grossesse rendue possible grâce à un ovule congelé, qu’elle avait conservé. Le bébé, un garçon nommé Petar, est né en parfaite santé.