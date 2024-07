Un alpiniste enseveli retrouvé après 22 ans au Pérou: il était momifié

e corps d'un alpiniste américain disparu il y a 22 ans alors qu'il escaladait une montagne de 6 700 mètres d'altitude au Pérou a été retrouvé momifié et ses vêtements en bon état, a annoncé la police lundi. L'Américain William Stampfl, d'origine slovène, avait été porté disparu en juin 2002 lorsqu'une avalanche de neige l'avait enseveli sur le Huascaran, une montagne de 6 757 mètres située dans la région d'Ancash, à quelque 400 km au nord de Lima. "Après d'intenses recherches, le corps momifié et déshydraté a été retrouvé sur le Huascaran, la plus haute montagne du Pérou, a indiqué la police sur les réseaux sociaux. La découverte a été rendue possible par le dégel des montagnes enneigées dû au changement climatique, un phénomène qui affecte la Cordillère Blanche dans les Andes péruviennes, et qui a laissé le corps exposé à l'air libre.