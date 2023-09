Un Belge passe 48h à ramper le long de l'autoroute après un accident de moto en France

Un jeune homme flamand, âgé d'une vingtaine d'années, a été victime d'un accident dans le sud de la France. Il n'a été sauvé que... 48h après sa chute, selon Het Laatste Nieuws. Alors qu'il circulait à moto sur l'A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, un jeune Flamand a été victime d'un accident, vendredi dernier. Grièvement blessé, mais bien vivant, il se retrouve derrière les barrières de sécurité. Le blessé et son véhicule sont cachés par de la végétation : les automobilistes ne le voient donc pas. Personne ne lui vient en aide. HLN raconte que le motard a passé 48h à ramper, centimètre par centimètre, jusqu'à la bande d'arrêt d'urgence. Il a réalisé cet exploit sans eau, sans nourriture et, visiblement, avec plusieurs fractures. Ce n'est que dimanche après-midi qu'il a finalement atteint l'autoroute.