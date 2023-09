"J'ai directement appelé mes proches": Hugo Siquet a halluciné en apprenant sa sélection chez les Diables Rouges

Hugo Siquet vit un rêve éveillé. Le Diable Rouge de 21 ans va découvrir l'équipe nationale pour la première fois, en profitant de la blessure d'Alexis Saelemaekers. Aujourd'hui au Cercle, l'arrière droit nous a confié avoir été très touché lorsqu'il a appris, de la bouche de Domenico Tedesco, qu'il serait présent avec le groupe belge pour affronter l'Estonie et l'Azerbaïdjan. "Le coach m’a appelé une heure avant la conférence de presse pour me l’annoncer", a expliqué Siquet au micro d'Emiliano Bonfigli. "Je suis très content, très heureux, très fier. J’ai directement appelé mes proches pour leur annoncer. Ma copine est à Madrid, c’était beaucoup d’émotion pour elle et pour ma famille. On est très fiers, ils ont du mal à se rendre compte du chemin accompli. Je suis heureux de les rendre fiers", nous a-t-il ensuite détaillé.