L'équipe belge Intermarché-Wanty présentait officiellement son équipe ce vendredi sur la Costa Blanca, en Espagne. Tous les regards sont déjà tournés vers la saison 2025 qui débutera prochainement et que la formation de Jean-François Bourlart abordera avec ambition. Biniam Girmay sera l'un des fers de lance de l'équipe et s'alignera sur des courses prestigieuses avant le Tour de France.