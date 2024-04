Le Bayer Leverkusen est devenu champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire grâce à sa victoire 5-0 contre le Werder Brême dimanche. Le 'Meisterschale' vient récompenser une saison à tout point de vue historique des hommes de Xabi Alonso, qui sont toujours invaincus cette saison et encore en lice sur deux autres fronts, la Coupe d'Allemagne et l'Europa League. Les supporters du club étaient bien présents pour ce moment d'histoire et ont fait une fête exceptionnelle à leur équipe.