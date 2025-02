Aujourd’hui, Booder est un humoriste et acteur adoré du public, reconnu pour son autodérision et sa bienveillance. Pourtant, rien ne prédestinait cet enfant né au Maroc à une telle réussite. À sa naissance, les médecins ne lui donnaient que quelques mois à vivre. Son combat pour la vie, son ascension dans le monde du spectacle et son engagement auprès des enfants malades font de lui un artiste aussi talentueux qu’attachant.