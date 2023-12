Niels a 3 millions de pièces Lego à Verviers: avec Benjamin Maréchal, il vous dit quelle gamme aura encore de la valeur dans 10 ans

Ce mercredi dans Coûte Que Coûte, Benjamin Maréchal va se pencher sur la valeur marchande de cette marque aux côtés d'un passionné de Lego qui détient deux à trois millions de petites briques. Ensemble, ils vont tester les nouvelles gammes Star Wars, Ninjago, Fleurs et Friends.

À l'aide d'un carton rouge et vert, Nils, le collectionneur et l'animateur, Benjamin Maréchal, vont attribuer la valeur marchande de certaines gammes Lego. Pour le passionné qui nous vient de Verviers, une certaine gamme Lego aura pour lui encore de la valeur dans les prochaines années. Mais quelle est cette gamme ? Vous le découvrirez dans la vidéo ci-dessus, extraite de l'émission diffusée sur RTL tvi ce mercredi soir, et dans la foulée sur RTL play (Indice: évitez la gamme Friends...)

Le leader mondial ouvre ses portes à RTL tvi