"Je n’ai jamais pensé que c’était possible": Christina Ricci inaugure son étoile à Hollywood

Révélée dès l’enfance par son rôle de Mercredi Addams, Christina Ricci a inauguré son étoile sur le célèbre Walk of Fame de Hollywood Boulevard. Une consécration pour l’actrice, qui revient sur son parcours et l’impact de cette industrie sur sa vie.

À 45 ans, Christina Ricci rejoint le cercle des grandes figures du cinéma et de la télévision en obtenant son étoile sur le Walk of Fame. Connue pour son interprétation de Mercredi Addams dans "La Famille Addams" en 1991, elle a ensuite construit une carrière éclectique, alternant films indépendants et productions à succès. Parmi ses rôles marquants, on se souvient notamment de "Sleepy Hollow" de Tim Burton ou encore de "Monster", où elle partageait l’affiche avec Charlize Theron.

Cette carrière a été toute ma vie

Lors de la cérémonie, visiblement émue, l’actrice a exprimé son ressenti face à cette distinction : ""Je n'ai jamais pensé que c'était possible, cela n’a jamais été un souhait. C'est juste que cette industrie et cette carrière ont été toute ma vie, c'est donc un sentiment de validation et d'amour".