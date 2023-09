Mystère autour de la disparition d'une star du petit écran après un accident de la route

Depuis un mois et demi, il est introuvable: Marwan Berreni, connu pour son rôle dans le feuilleton à succès "Plus belle la vie", a disparu après un accident de la route dans lequel il pourrait être impliqué.

Deux jours plus tard, un véhicule de type 4X4 "susceptible de pouvoir correspondre au véhicule impliqué dans l’accident" est découvert sur la commune de Fleurie, à une quinzaine de kilomètres plus au sud, selon le parquet de Mâcon.

Le conducteur du véhicule en cause, qui n'a pu être identifié par les premiers témoins, a "immédiatement" pris la fuite, selon le parquet. Une enquête est rapidement ouverte.

Et d'après le journal Libération, l'acteur était présent au Club 400 le soir du 3 août pendant "au moins une demi-heure".

Selon des sources proches du dossier, la voiture présente "la trace d'un choc important" à l'avant. Surtout, ces mêmes sources indiquent que le 4X4 appartient à Marwan Berreni qui réside non loin de là, à Fuissé.

Depuis, les enquêteurs tentent en vain de mettre la main sur le comédien de 34 ans.

Car celui qui a incarné de 2009 à 2022 le rôle de l'avocat Abdel Fedala, l'un des personnages principaux du feuilleton "Plus belle la vie", n'a donné aucun signe de vie depuis cette nuit du 3 août et sa maison reste vide.

Selon France info, le téléphone de l'acteur et sa carte bancaire ont été utilisés une dernière fois le 4 août, au lendemain de l'accident.

- "Disparition inquiétante" -

"Les investigations se poursuivent activement sous l'autorité d’un juge d'instruction afin de déterminer les circonstances exactes de la commission des faits et d’en identifier leur auteur", explique à l'AFP Anne-Lise Furstoss, la procureure de Mâcon.

Mais le mystère s'épaissit et après un "signalement émanant de sa famille", une enquête préliminaire a aussi été ouverte du chef de "disparition inquiétante", poursuit Mme Furstoss.

La victime de l'accident, prénommée Sandra, a tenté de lancer un appel à Marwan Berreni sur les réseaux sociaux depuis sa chambre d'hôpital, dix jours après l'accident.

"Rends-toi à la police pour qu'ils puissent t'entendre sur les faits. Si ce n'est vraiment pas toi, pourquoi ne pas donner signe de vie depuis ce jour où ma vie a totalement basculé ?", écrit-elle dans un commentaire sur la page Facebook de l'acteur.

De leur côté, les proches de l'acteur et son entourage professionnel disent leur inquiétude, mais communiquent peu sur cette disparition, comme sur les faits dans lesquels l'acteur pourrait être impliqué.

Newen Studios, société de production et filiale de TF1 qui a racheté la série produite pour France 3 pendant plus de dix-huit ans, se trouve dans l'embarras avec la perte d'un de ses personnages clés, alors que "Plus belle la vie" doit faire son retour sur la première chaîne dès 2024.

Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe en charge des feuilletons et séries longues chez Newen Studios, a indiqué au Parisien que la production travaillait sur une version "où le personnage d’Abdel Fedala n’est pas présent".

"L’absence d’Abdel sera évoquée. Mais, par respect par rapport au drame, on ne va pas s'appesantir dessus", a-t-elle expliqué.

"Nous sommes tous dévastés et inquiets", a écrit sur Instagram Marylou Salvatori, actrice de "Plus belle la vie" et proche de Marwan Berreni.