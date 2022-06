"Il n'arrivait pas à croire qu'il l'avait fait": ce qu’a dit Will Smith à l’acteur Tyler Perry juste après sa gifle aux Oscars

C’est une scène qui a sidéré les invités et spectateurs de la 94e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre à Hollywood, en Californie : Will Smith giflant l'humoriste Chris Rock sur la scène. Pour rappel, l’acteur avait vu rouge suite à une plaisanterie au sujet du crâne rasé de sa femme, Jada Pinkett Smith, qui souffre d’alopécie. Quelques minutes plus tard, Will Smith est remonté sur scène pour recevoir l'Oscar du meilleur acteur, pour le film "La Méthode Williams".

Lors de cette même soirée, Will Smith a été aperçu, la mine déconfite, en train de discuter avec plusieurs acteurs : Denzel Washington, Bradley Cooper et Tyler Perry. Trois mois après cet événement, Tyler Perry a dévoilé ce que lui avait dit Will Smith ce soir-là : "Quand je suis allé le voir, il était dévasté. Il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer... Il n'arrivait pas à croire qu'il l'avait fait", raconte-t-il.

S’il a été vu en sa compagnie, Tyler Perry se défend d’avoir voulu apporter son soutien à Will Smith : "Je n'étais pas en train de le réconforter, simplement de calmer la situation", a-t-il expliqué. "Croyez-moi, c'était horrible pour tous ceux qui se trouvaient dans la pièce tout autant que pour Chris qui a réagi de la meilleure des manières", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : "Mais je veux que vous compreniez que c'était aussi très douloureux pour Will. Ce n'est pas une excuse. Il avait totalement tort de faire ça, mais quelque chose s'est déclenché en lui".