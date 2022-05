L'épouse de Bruce Willis révèle que s'occuper de sa famille nuit à sa santé mentale

(c)EmmaHemmingWillis on Instagram

Emma Heming Willis a admis qu'elle avait des problèmes de santé mentale 6 semaines après avoir publié une déclaration conjointe avec l'ex femme de l'acteur et ses filles annonçant que son mari, l'acteur Bruce Willis souffrait d'aphasie.

Dans une nouvelle interview accordée à The Bump, la mannequin de 43 ans révèle ses récentes difficultés, expliquant qu'elle ne se sentait pas bien. "Je place les besoins de ma famille au-dessus des miens, ce qui, selon moi, ne fait pas de moi une sorte de héros. Cette quantité de soins pour tous les autres membres de ma famille a nui à ma santé mentale et à ma santé globale, et cela n'a servi personne dans ma famille", a-t-elle détaillé.

La mannequin devenue femme d'affaires qui a eu deux filles Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans, avec la star de Die Hard, âgée de 67 ans, a poursuivi en disant qu'elle prenait maintenant plus de temps pour répondre à ses propres besoins.

"Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps que lorsque vous vous souciez trop de quelqu'un, vous finissez par ne pas vous soucier de vous-même. Cela m'a arrêté dans mon élan et a vraiment résonné en moi", a-t-elle justifié.

Il y a 6 semaines, l'entourage de l'acteur annonçait qu'il mettait un terme à sa carrière, diagnostiqué avec une aphasie.

L'aphasie est un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Elles résultent le plus souvent d'un événement soudain, comme un accident vasculaire cérébral (AVC), ou un traumatisme crânien.



Mais "il existe d'autres possibilités, comme une maladie dégénérative", par exemple Alzheimer, provoquant alors des dommages progressifs, a expliqué à l'AFP Brenda Rapp, de l'université Johns Hopkins.



La famille de Bruce Willis n'a pas détaillé la cause de son aphasie.