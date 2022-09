Céline Dion de retour sur scène? Elle pourrait occuper une place particulière dans la nouvelle Star Academy

Que les fans de la chanteuse canadienne se rassurent, Céline Dion va mieux. Après de nombreux problèmes de santé, la star de 54 ans serait en train de concocter son retour sur scène. La dernière fois qu'elle s'est produite en concert, c'était en mars 2020 aux Etats-Unis. Depuis, Covid oblige, la star n'a plus tenu de concerts et a annulé tournées et représentations.

Selon le magazine Voici, Céline Dion négocie actuellement son retour sur le Vieux Continent et une soirée très spéciale dans la nouvelle émission de la Star Academy, attendue à l'automne sur TF1.

Autre particularité et non des moindres, la célèbre chanson de Céline, "J'irai ou tu iras", aurait été choisie comme le nouvel hymne de l'émission.