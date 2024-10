Charles III arrive en Australie ce vendredi: premier long voyage du roi depuis l'annonce de son cancer

Le roi Charles III entame vendredi une visite de six jours en Australie, suivie de cinq jours aux Samoa, dans le cadre de son premier voyage officiel dans le pays depuis son accession au trône et son diagnostic de cancer. Malgré l'importance historique de cette visite, l'accueil du public australien semble mitigé, oscillant entre indifférence et débat ravivé sur l'avenir de la monarchie dans le pays. Ce voyage, le plus long à l'étranger depuis le début de son traitement, mettra l'accent sur des enjeux contemporains tels que le changement climatique et la recherche médicale.