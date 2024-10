Le Roi Philippe porte un toast avec Emmanuel Macron: découvrez les photos du somptueux dîner d'État à l'Elysée

Partager:

La journée de visite d'État de notre famille royale en France s'est terminée hier soir par un dîner à l'Elysée. Revivez ce faste somptueux en photos.

Le dîner d'État donné en l'honneur du roi Philippe et de la reine Mathilde au Palais de l'Élysée a marqué un moment fort de la visite royale en France. Le roi Philippe, la reine Mathilde et le prince Gabriel ont été accueillis dans la magnifique salle des fêtes par le couple royal français. Tambours, tapis rouge, garde royale, c'est le grand jeu qui a été déployé hier soir. La Première Dame Brigitte Macron et la reine Mathilde avaient troqué leurs tenues couleur prune et framboise du matin pour des robes et ensemble noirs et bleu nuit. Les deux hommes étaient vêtus de classiques, mais élégants costumes noirs. Emmanuel Macron a opté pour un veston plus "soirée" que celui de notre Roi, avec son veston à double boutonnage.

Chaleur et symbolisme Une salle des fêtes comble leur a ouvert ses portes. Le prince Gabriel s'est montré d'une grande prestance, particulièrement lorsqu'il sert la main du président français. Un moment immortalisé par les caméras. © Ministère des Affaires étrangères Ce repas, empreint de chaleur et de symbolisme, a été l'occasion pour Emmanuel Macron et ses invités de célébrer l'amitié franco-belge. Le président français, dans un discours teinté d'humour et de reconnaissance, a souligné la proximité entre les deux pays, notamment en citant des figures culturelles belges comme Hergé et Jacques Brel, que la France a souvent eu tendance à "revendiquer". À lire aussi Le Roi et la Reine en visite d'État en France: quelle est la suite de leur programme? Un des moments forts de ce dîner est évidemment le toast porté par nos têtes couronnées. Emmanuel et Brigitte Macron se sont levés pour trinquer avec le Roi et la Reine, un moment qui restera dans l'histoire.