Le Roi et la Reine comme un couple en vacances: les photographes immortalisent de beaux moment à Paris

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont passé toute la journée d'hier à Paris pour leur visite d'État en France. Ils ont même pris le temps de prendre quelques souvenirs comme de vrais touristes.

Après leur dîner à l'Elysée, le couple de souverains a pris quelques heures pour visiter la ville de Paris et pour garder quelques souvenir dans la capitale pleine de romantisme de la France. La Reine s'est paré de vert, une couleur qui la fait ressortir sur les fameux ponts qui surplombent la Seine.

L'exposition est le fruit d'un partenariat entre le musée Condé et le service des Musées et du Patrimoine culturel de la Province de Namur. Après avoir ouvert ses portes au grand public à Chantilly ce samedi, l'exposition rejoindra d'ailleurs à Namur de la mi-mars à la mi-juin. Ce sera au TreM.a - Musée des Arts anciens.

Au château de Chantilly, c'est un évènement lié intimement à l'histoire familiale du roi Philippe qui le retiendra avec la Reine, aux côtés du président français Emmanuel Macron et de son épouse: l'ouverture en avant-première d'une exposition consacrée à Louise d'Orléans. Princesse de France, elle est devenue la première Reine des Belges en épousant Léopold Ier en 1832. Un personnage méconnu, parfois qualifié de "reine oubliée", qui a pourtant joué un rôle unique dans l'histoire de la Belgique.

Nos souverains quittent mercredi matin la capitale française. La dernière journée de leur visite d'État en France les emmène au château de Chantilly et à Lille, grande ville du nord avec laquelle la Belgique entretient des liens particuliers.

La suite d'un programme chargé

En milieu de journée, le roi Philippe et la reine Mathilde sont attendus à Lille pour un déjeuner offert par le maire, Martine Aubry, en présence, côté belge, des ministres-présidents bruxellois Rudi Vervoort et flamand Matthias Diependaele ainsi que du secrétaire d'État Mathieu Michel.

Dans l'après-midi, le couple royal visitera le site d'EuraTechnologies, incubateur et accélérateur de start-ups, qui se targue d'être un des plus grands centres d'innovation technologique d'Europe. "Il s'agit d'un bon exemple de la manière dont la coopération transfrontalière entre les acteurs flamands, wallons et français de la région conduit à la création d'un écosystème numérique intégré, capable de rivaliser avec les grandes villes européennes", communiquent les Affaires étrangères mercredi matin.