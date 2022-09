Mariage de la princesse Maria Laura et William Isvy samedi à Bruxelles: voici les cinq témoins choisis

Cinq témoins ont été choisis pour la cérémonie de mariage de la princesse Maria Laura et de son compagnon William Isvy, qui aura lieu samedi à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Il s'agit d'Elisabetta de Belgique, Ferdinand Brunet, Astrid et Joseph von Liechtenstein et Olympia Napoleon-Bonaparte.

Elisabetta de Belgique, dont le surnom est Lili, est l'épouse du prince Amedeo, le frère aîné de Maria Laura. La princesse Astrid et le prince Joseph du Liechtenstein seront eux aussi témoins, ainsi qu'Olympia Napoléon Bonaparte. Elle a épousé Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, mais elle est la fille de la soeur du prince Lorenz et donc la cousine de Maria Laura.

Enfin, un seul nom inconnu figure sur la liste des témoins: Ferdinand Brunet. Il s'agit probablement d'un ami du couple.

Maria Laura épouse son fiancé, William Isvy, le 10 septembre à Bruxelles. Le mariage civil aura lieu à l'hôtel de ville de Bruxelles. La cérémonie durera environ une demi-heure. Seul l'entourage proche du couple sera présent.

L'après-midi, la cérémonie se poursuivra avec le mariage religieux à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule qui sera célébré par l'archevêque de Malines-Bruxelles, Jozef de Kesel. Quelque 500 personnes ont été conviées pour y assister.

Le service commencera 14h30 et durera 1 heure et 15 minutes. Des chants catholiques et juifs seront chantés pendant le service. Âgée de 34 ans, Maria Laura est la fille aînée de la princesse Astrid et du prince Lorenz. Elle vit et travaille à Londres depuis plusieurs années.

Son fiancé, William Isvy (30 ans), est né à Paris et est le fils d'une mère britannique et d'un père franco-marocain. Le futur marié a passé la majeure partie de son enfance à Londres et a étudié la finance à Montréal, au Canada. Aujourd'hui, il travaille dans la gestion de fortunes à Londres. Le couple partage une passion pour les voyages et le tennis.