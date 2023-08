Alonso Martinez et Caio Roque quittent Lommel, retour d'Arthur Sales

La saison prochaine, Lommel ne pourra plus compter sur Alonso Martinez et Caio Roque, a indiqué vendredi le club de Challenger Pro League. En conséquence, Arthur Sales est de retour plus tôt que prévu de son prêt à Paços Ferreira, club de deuxième division portugaise. Jari De Busser a également resigné pour trois ans au stade Soeverein.

Martinez, ailier, a rejoint Lommel en décembre 2021 en provenance de l'Alajuelense. Avec les Campinois, il a disputé 36 matchs en une saison et demie, au cours desquels il a inscrit huit buts et délivré neuf passes décisives. Le Costaricain rejoint désormais le New York City FC. Le défenseur latéral Roque retourne lui en terre natal au Brésil dans le club de l'EC Bahia après trois saisons et 37 matchs dans les rangs de Lommel.

Sales, qui a rejoint Lommel en août 2021 pour 3 millions d'euros, a été rappelé plus tôt que prévu alors qu'il était en prêt à l'EC Bahia. En 2021, lors de sa première saison en vert et blanc, l'attaquant a trouvé le chemin des filets à huit reprises en 19 matchs, avant d'être loué à Paços Ferreira, puis à l'EC Bahia.